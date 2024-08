Chi era Pinarella Esposito star di TikTok e icona LGBTQ scomparsa a Napoli per una grave malattia

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 28 agosto 2024), ‘na guagliona, come amava definirsi, era unaer transgender diventata famosa per i suoi video super virali. La notizia della sua morte, arrivata oggi, ha gettato nello sconforto i suoi tantissimi fan, che hanno inondato il web di messaggi di cordoglio. Nata e cresciuta a, devota della Madonna dell’Arco che figurava sempre sui suoi profili,ha conquistato un pubblico di affezionate e affezionati per il suo carattere pieno di verve, mostrato ancora prima chediventasse così importante. Questo grazie alla sua naturale teatralità e alla capacità, riconosciuta da estimatrici ed estimatori, di offrire contenuti ironici di vario tipo. Senza paura di cadere nel cattivo gusto.