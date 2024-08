Cesena in campo per riscattarsi subito Mignani | Gara tosta ma dobbiamo vincere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Era sbagliato illudersi dopo la vittoria sulla Carrarese, lo è altrettanto deprimersi dopo la sconfitta col Sassuolo. Il campionato delè appena cominciato e perdere contro una delle favorite del torneo può capitare, pur avendo dominato il match per lunghi tratti, soprattutto nella ripresa. Errori e imperfezioni nei meccanismi e nelle marcature ci stanno, l’importante è farne tesoro e non ripeterli. Stasera col Catanzaro ne avremo la riprova. "I gol di testa sono diversi, soprattutto il secondo nasce da una posizione sbagliata su palla inattiva. Non ho visto il centrosoffrire anche se in alcuni momenti ho notato piccole criticità. In attacco con l’assenza di Van Hooijdonk ci è venuto a mancare un elemento su cui puntiamo. Sul gol di Artiste eravamo schierati, ha colpito benissimo di testa.