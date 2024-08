Botte e coltelli Il 28enne resta in rianimazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Rimane incon prognosi riservata ilche nella rissa di domenica sera è stato accoltellato al torace. Si tratta di un tunisino che sanguinante, dopo che le lame lo avevano trafitto, è scappato fino a casa sua. Da lì ha chiamato i soccorsi. In codice rosso è stato trasferito al Misericordia di Grosseto ma le sue condizioni erano troppo gravi e per questo è stato trasportato alle Scotte di Siena. Feriti nello scontro anche il fratello, 18 anni, e un altro. Tutti e due ricoverati nella notte al Misericordia che già avevano lasciato lunedì sera. La loro prognosi è di 10 giorni. Intanto proseguono gli accertamenti della Polizia che stanno cercando di ricostruire i contorni nella vicenda di sangue che ha scosso la cittadinanza. L’Amministrazione comunale non ha voluto commentare l’accaduto.