Bayesian il capitano Cutfield | Ho salvato chi potevo non sono scappato

(Di mercoledì 28 agosto 2024) James, marinaio esperto, si ritrova al centro di una tragedia che non dimenticherà mai. Dopo il naufragio del, ilripete con insistenza: «Hochi, non». Con queste parole cerca di allontanare ogni paragone con il comandante Schettino e il disastro della Concordia. Chi lo conosce lo descrive come un uomo devastato, consapevole di aver fatto tutto il possibile per mettere in salvo l’equipaggio e i passeggeri, ma il mare quella notte non ha dato tregua.Leggi anche:: “Cinque vittime nella stessa cabina. Perché? E perché nessuno li ha aiutati?”. Si allarga l’inchiesta La carriera di JamesNato e cresciuto a North Shore, Auckland, in Nuova Zelanda, James ha sempre avuto il mare nel sangue.