WWE | Jesse Ventura presente a Raw imminente firma di nuovo contratto da leggenda

(Di martedì 27 agosto 2024) Sembra che WWE e l’Hall Of Famersiano in procinto di instaurare unrapporto di collaborazione., come abbiamo visto, eratra il pubblico di Monday Night Raw con il team di commento che gli ha riservato un “caloroso” benvenuto. Successivamente all’apparizione ha commentato sui social, taggando CM Punk, con le parole “hell froze over again”. Il ritorno diDurante una intervista con Chris Van Vliet di “Insight”,ha confermato di aver trovato un accordo con la WWE per il ritorno, mancherebbero solo le firme. L’Hall Of Famer ha spiegato di voler concludere in fretta la pratica e finalizzare l’accordo, spiegando che i rapporti con Stamford sono significativamente migliorati e che l’addio di Vince McMahon ha giocato un ruolo chiave nella ricostruzione dei rapporti.