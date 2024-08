Viabilità in tilt per le chiusure | Disagi enormi e incidenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Comunanza è in subbuglio. Tutto è iniziato il 22 agosto, quando l’Anas ha comunicato che a partire da ieri, 26 agosto, sarebbero iniziati i lavori di ammodernamento ’degli impianti tecnologici e di sicurezza all’interno delle gallerie Croce di Casale e Roccafluvione, sulla strada statale 78 Picena, tra i comuni di Comunanza e Roccafluvione’. Si tratta di circa 10 milioni di euro di lavori, che vanno dalla creazione di un impianto di rilevazione incendi all’installazione delle colonnine Sos per la chiamata ai mezzi di soccorso fino alla realizzazione di opere di drenaggio dei liquidi infiammabili e tossici in caso di sversamento. Insomma, sono lavori necessari. Il blocco però risulta davvero difficile da mandar giù, perchè laè stata deviata totalmente sulla strada solitamente percorsa dai guidatori prima della creazione delle gallerie.