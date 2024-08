Venezuela | Maduro annuncia il rimpasto di governo Nuove elezioni amministrative nel 2025

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 agosto 2024 – Nicolàshato ildi, per potere quindi cambiare la composizione dello stesso senza le dimissioni dell’intero esecutivo. La notizi a arriva a poche ore dalle dichiarazioni del presidente riguardonel, dove potranno partecipare “solo quelli che non riconosceranno i risultati dellepresidenziali del 28 luglio”. Un’elezione discussa La vittoria dinellene è stata particolarmente controversa. Il leader del Partito socialista unito era stato nominato nuovamente, lo scorso 28 luglio, Presidente della Repubblica Bolivariana deldal Presidente del CNE, Elvis Amoroso, con il 51% dei voti. L’esito, tuttavia, era stato sin da subito discusso dall’opposizione, che sosteneva il candidato Edmundo Gonzalez Urrutia, per via di possibili brogli elettorali.