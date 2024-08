Usa2024 Wsj | su fisco prendono forma proposte Harris

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 ago. (askanews) – Lefiscali della vicepresidente Kamalariil lavoro incompiuto dell’amministrazione Biden, spingendo per aumentare le tasse sulle aziende e sulle famiglie ad alto reddito e lasciando invece invariate o più basse le tasse della maggior parte degli americani. Lo anticipa il Wall Street Journal spiegando che, candidata democratica alla presidenza, aumenterebbe le tasse di circa 5 trilioni di dollari nel prossimo decennio e taglierebbe le altre tasse di oltre 4 trilioni di dollari. Le riscossioni totali del governo federale, stimate in 63 trilioni di dollari in 10 anni, rimarrebbero poco cambiate, ma l’agenda dimodificherebbe la composizione di chi paga.