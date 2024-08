Us Open 2024 Sinner-McDonald | orario e dove vedere il debutto di Jannik

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) New York, 27 agosto- Dopo il polverone sollevato dalla positività al Clostebol, è tempo perdi tornare in campo e di debuttare agli Us. "Ma ho aspettative basse, al momento. Anche qui agli Us- le parole in conferenza stampa del numero uno della classifica Atp - Questi mesi sono stati duri. Ce l'ho fatta perché sapevo di non aver fatto nulla di sbagliato. La mente ha influito, non solo l'infortunio all'anca: a Wimbledon ho avuto notti insonni e in campo si è visto l'effetto. Non giocavo felice. Ora sono contento di essere qui, non vedo l'ora. Ma ho bisogno di voltare pagina, per ritrovarmi a pieno devo prendermela con calma". Nel primo turno di questa edizione del torneo che si svolge sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York, l'altoatesino affronta lo statunitense Mackenzie, numero 72 del ranking Atp.