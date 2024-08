UFFICIALE – L’Inter cede Fontanarosa | la formula del trasferimento

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024)ha comunicato ufficialmente sul suo sito la cessione di Alessandro. Il difensore farà il suo secondo anno consecutivo in Serie B. COMUNICATO – FC Internazionale Milano comunica la cessione di Alessandroalla Reggiana. Il difensore classe 2003 si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025.ancora in Serie B: il passato ESPERIENZE – La carriera diprosegue perciò nella serie cadetta, dove ha già giocato anche se non con la maglia della Reggiana. Il difensore centrale lo scorso anno alla sua prima esperienza tra i professionisti ha vestito la divisa del Cosenza arricchendo il proprio bagaglio di 21 presenze e più di 1000 minuti. L’ex capitano della Primavera ha ricevuto la fiducia di Simone Inzaghi in estate e da braccetto della difesa a tre ha ben impressionato fino all’ultima amichevole.