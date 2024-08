Traffico Roma del 27-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione rallentamenti perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra il bivio per la diramazionesud e Appia lavori in corso in via II comportano una riduzione di carreggiata all’altezza del viadotto delle Fornaci lavori anche su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti uno sguardo al trasporto pubblico ultimati i lavori regolare Da ieri la linea metro va anche sulla tratta termini Battistini ricordiamo che le stazioni di spagna Ottaviano e Furio Camillo sono chiuse all’utenza per cui treni vi transitano senza effettuare fermate maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.