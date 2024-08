The Frog – Se un albero cade in una foresta la spiegazione del finale che ricorda Them - The Scare

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 agosto 2024) Ildella serie coreana confrontato con quello di: The. Ovvero, il Male che ritorna sotto svariate forme. Occhio agli spoiler! Per fortuna alcuni titoli su Netflix sanno ancora stupirci in positivo. Anche tra le serie spagnole, di solito esagerate ed esasperate, o anche quelle coreane, che non sono sempre sinonimo di qualità come ci si aspetterebbe. Tra questi titoli annoveriamo sicuramente The- Se unin una. Uno show che parte da una doppia tragedia-omicidio in un luogo simile e in qualche modo collegato per esplorarne non tanto la risoluzione del caso e l'identità del colpevole - rivelati già dai primi minuti - bensì sulle conseguenze di un trauma e su ciò che può causare nella