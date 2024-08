Szczesny si ritira dal calcio | Il mio cuore non è più pronto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024) Wojciechsidalgiocato all’età di 34 anni. Questa estate ha risolto il contratto con la Juventus che, dopo l’arrivo di Thiago Motta in panchina, lo aveva escluso dal progetto squadra. L’ex portiere della Juventus ha annunciato sui propri profili social l’addio aldopo 18 anni di attività ai massimi livelli: “Sento che adesso è il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia famiglia. A voi, i tifosi, devo un ringraziamento speciale per essere stati con me in questo viaggio. Nella vita ogni fine è un nuovo inizio“.: «Sento che adesso è il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia famiglia» Sul profilo Instagram disi può leggere: “Ho lasciato Varsavia, la mia città natale, nel giugno del 2006 per unirmi all’Arsenal con un sogno: vivere di. Non sapevo che sarebbe stato l’inizio di un viaggio lungo una vita.