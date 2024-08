Strada piena di buche | intervenite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Viene definita "insostenibile" la situazione dell’asfalto in via Geminiola, unadi periferia di Correggio, ma frequentata da numerose persone. Una situazione di degrado, e di potenziale pericolo, che viene segnalata da anni. È infatti da tempo che non si verificano degli adeguati interventi di manutenzione sulla carreggiata, come dimostrano anche i ciuffi d’erba che sono cresciuti nelle crepe tra l’asfalto. "Qui la situazione è diventata insostenibile. Ladiche mettono a rischio la sicurezza di chiunque la percorra: pedoni, ciclisti e automobilisti. Non possiamo più ignorare questo problema. Abbiamo già segnalato il problema in Comune: alla precedente amministrazione comunale, a quella attuale, utilizzando l’apposito sito internet dell’ente pubblico.