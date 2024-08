Stellantis Fiom Napoli | A Pomigliano torna la Cassa integrazione Il Governo convochi l’Ad

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024) “La direzione aziendale dello stabilimento Giambattista Vico did’Arco ha informato le Rsa di un aumento di produzione sul modello ‘Panda’, che passa da 305 vetture turno al giorno, a 395. Contestualmente, per il modello Alfa Romeo ‘Tonale’, lo scenario è completamente diverso. L’azienda, infatti, ha comunicato una riduzione della produzione, per cui da 200 vetture turno al giorno, si scende a 150. Secondo, la differenziazione della produzione dei due modelli consente di ricorrere allaguadagni ordinaria per i cinque venerdì del prossimo mese di settembre. Tale scelta fa comprendere chiaramente il modus operandi della direzione aziendale che, a fronte di un aumento di produzione sul modello ‘Panda’, fa ulteriore efficienza utilizzando gli ammortizzatori sociali per tutte le lavoratrici ed i lavoratori del Giambattista Vico”.