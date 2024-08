Stasera una gemma rossa comparirà accanto alla Luna | a che ora guardare il cielo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Nella notte tra il 27 e il 28 agosto 2024, iloffrirà uno spettacolo straordinario: una congiunzione astrale tra lae Marte, noto come il Pianeta Rosso. Questo evento celeste, che inizierà intorno all’una del mattino (ora di Roma), vedrà i due corpi celesti avvicinarsi visibilmente nel, accompagnando gli osservatori fino all’alba. Sarà l’ultimo grande evento astronomico di agosto, con lache ha già “bto” con Giove, le Pleiadi e, la settimana scorsa, ha occultato Saturno per circa un’ora.Leggi anche: Temporale a Roma: tuoni come bombe, vento egamenti Marte, con il suo caratteristico colore rosso-arancio, dovutopresenza di ossido di ferro sulla sua superficie, sarà l’astro protagonista della notte. Questo fenomeno naturale lo rende facile da riconoscere anche a occhio nudo.