Sport e maternità Dal coraggio di Felix all’asilo delle Olimpiadi La vittoria delle atlete

(Di martedì 27 agosto 2024) Se questa storia fosse una corsa per la civiltà, al capo di partenza della pista ci sarebbe sicuramente Allyson, stella americana dell’atletica capace di vincere sei medaglie d’oro allee poi di far cambiare l’atteggiamento dei colossi dell’abbigliamentoivo nei confrontimamme, discriminate fino a non troppo tempo fa. Ci sarebbe anche la nostra Federica Pellegrini, e tutte e due per fortuna c’erano anche al traguardo tagliato idealmente insieme con l’azzurra della scherma Arianna Errigo ai Giochi di Parigi. Dove finalmente le mamme-hanno avuto a disposizione un asilo al villaggio olimpico per trascorrere tempo con i loro bambini. L’INIZIOcominciano ad andare d’accordo ora, grazie aldi alcune campionesse-pioniere.