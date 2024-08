Ritorna Little Big Adventure con Twinsen’s Quest

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 27 agosto 2024) Microids e Studio 2.21 sono entusiasti di presentare il nuovissimo trailer di gameplay diBig, dando ai giocatori un’anteprima dio attesissimo remake!Bigsarà disponibile nell’autunno 2024 in formato digitale su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch e PC. L’uscita sarà accompagnata da un’edizione limitata su PlayStation 5 e Nintendo Switch, comprendente: Il gioco completoBigUn esclusivo costume in-game per Twinsen La colonna sonora in formato digitale Un artbook digitale Una card lenticolare 3D Uscito originariamente nel 1994 con il nome diBigo classico gioco action-creato da Frédérick Raynal (Alone in the Dark) è stato un enorme successo mondiale.