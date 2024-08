Paullo fuga di ammoniaca alla Cambrex | 11 operai intossicati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – Una fuoriuscita didurante una lavorazione ha provocato sintomi da intossicazione a 11, uno dei quali è stato poi trasportato in ospedale, in codice verde. È quanto accaduto nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 agosto, ditta chimico-farmaceutica di. Le persone coinvolte sono lavoratori dell’azienda, tutti uomini di età compresa fra i 22 e i 57 anni; di questi, un 27enne romeno, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato caricato sull’ambulanza e accompagnato per accertamenti all’ospedale di Vizzolo Predabissi. Le sue condizioni non destano preoccupazione. L’allerta è scattata poco dopo la mezzanotte al civico 39 di via Eugenio Curiel; sul posto, oltre al personale sanitario, sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e tecnici di Ats.