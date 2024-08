Paralimpiadi Manuel Bortuzzo sognante | Un cerchio che si chiude

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Il nuotatore, a un giorno dalla cerimonia inaugurale delledi Parigi 2024, in programma alle 20:00 del 28 agosto, ha raccontato in un libro l’evoluzione del suo percorso dal 2019 fino a oggi. La sua storia è quella di un giovane promettente nuotatore, il cui destino è cambiato drasticamente la notte del 3 febbraio 2019, quando un tragico scambio di identità fuori da un pub nella periferia di Roma lo ha lasciato vittima di una sparatoria. Un proiettile, fermatosi vicino a una vertebra, gli ha causato una lesione midollare che gli ha tolto la mobilità delle gambe. Nonostante questo,non ha mai smesso di lottare. Dopo un periodo di stop, ha trovato la forza di tornare alle gare, e ledi Parigi 2024 rappresentano per lui non solo un obiettivo sportivo, ma il coronamento di un percorso di vita fatto di sacrifici, rinascita e nuovi sogni.