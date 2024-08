Oltrepò in volo per controllare i vigneti | il calo di produzione si combatte anche con i droni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Torrazza Coste (Pavia), 27 agosto 2024 –suiper verificarne il loro stato di salute ora che è cominciata la raccolta dell’uva. Una piccola flotta si è alzata inda ieri, lunedì 26 agosto, e ha sorvolato le viti dei soci della più grande cooperativa vinicola della Lombardia, fornendo una stima accurata dei danni subiti dalle colture. Consorzioe Terre d’hanno unito le forze per affrontare ilproduttivo della vendemmia 2024. L’obiettivo Lantà condivisa della nuova gestione del Consorzio è quella di introdurre ogni risorsa per garantire la continuità del sistema vitivinicolo e supportarne la ripartenza. Per massimizzare l’efficacia degli interventi, la raccolta e l’analisi dei dati sono strumenti indispensabili. Oggi, la tecnologia può dare un grande contributo, permettendo un monitoraggio più rapido e approfondito.