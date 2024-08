Newcastle Howe | Tonali sicuramente convocato in Coppa di Lega

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Sandroè pronto a tornare in campo dopo aver scontato la squalifica di dieci mesi per aver violato le regole sulle scommesse. Il giocatore italiano, ingaggiato dala scorsa estate, è stato fermato a ottobre 2023 e la sua squalifica scade oggi. Domani dunque potrebbe già scendere in campo contro il Nottingham Forest nelladiinglese. “Saràin squadra – ha detto il tecnico– È in forma, non ha sostenuto l’allenamento pre-partita. Ma ha fatto tutto il resto, ha lavorato incredibilmente duro per essere al top della sua forma fisica“. Alla domanda su comesi sentirà al suo ritorno: “Immagino che viva una gamma di emozioni, con molta eccitazione. Quando hai molto tempo libero, hai molto tempo per riflettere. Ora è solo tornato a fare ciò che ama. Sarà una liberazione incredibile per lui“.