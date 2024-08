Mistero sulla morte di Aaron Engl si indaga per omicidio | il 24enne era ad una festa la sera prima

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 27 agosto 2024) Proseguono le indaginidel, trovato semi decapitato in Alto Adige il 18 agosto scorso. Procura della Repubblica di Bolzano e carabinieri, comunque, non sembrerebbero avere dubbi: si è trattato di un. Il corpo diè stato rinvenuto sul territorio di Terento, in Val Pusteria, all’alba di domenica 18 agosto. Secondo le ultime indiscrezioni, il giovane laprecedente aveva partecipato ad unaed era tornato a Terento in taxi insieme ad alcuni amici. Tutti i ragazzi sono già stati sentiti dai militari per cercare di ricostruire le ultime ore di vita didi(ANSA FOTO) – cityrumors.it, infatti, al momento del ritrovamento non indossava infatti vestiti da lavoro, ma jeans e sneakers.