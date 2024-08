LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | partita la decima frazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA13.45 Subito ovviamente tantissimi scatti nel plotone. 13.43UFFICIALMENTE LADELLA! 13.40 In Maglia Rossa sempre Ben O’Connor, che deve gestire un vantaggio vicino ai quattro minuti su tutti i rivali. 13.38 Altri tre ritiri prima del via odierno, quelli di Harold Martín López (Astana Qazaqstan Team) Kobe Goossens (Intermarché – Wanty) Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) 13.36 Partenza ufficiale alle 13.42. 13.34 Il terzo grande giro stagionale riparte dopo il primo giorno di riposo, nove tappe corse già a grandissima intensità (e con un caldo infernale). 13.32 In programmaladi 160 chilometri da Ponteareas a Baiona. 13.30 Buongiorno e benvenuti aladelladella