L’inchiesta su Telegram riguarda anche la pirateria?

(Di martedì 27 agosto 2024) Il fatto che laaudiovisiva scorra libera nei pascoli erbosi diè il classico segreto di Pulcinella. L’app di messaggistica istantanea, infatti, è piena di canali e gruppi in cui gli utenti si scambiano link per vedere (per esempio) le partite di calcio senza pagare l’abbonamento alle pay tv e alle piattaforme OTT. Tutto ciò, però, non sembra rientrare all’interno dei capi di imputazione che fanno parte di un’inchiesta “contro ignoti” avviata a luglio dalla Procura francese e che nei giorni scorsi ha portato all’arresto del fondatore e amministratore delegato dell’azienda che cura e sviluppa la piattaforma Pavel Durov.