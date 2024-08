Khamenei ' è possibile trattare con il nemico ma mai fidarsi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) La Guida suprema dell'Iran, Ali, ha affermato che èinteragire con "il", in una dichiarazione interpretata dai media internazionali come un'apertura all'Occidente per un nuovo negoziato sul nucleare. Parlando al presidente Masoud Pezeshkian e ai ministri del nuovo governo,ha affermato che è"interagire con ilin certe situazioni. Non c'è danno in questo ma non riponete le vostre speranze in loro, non fidatevi del", riferisce il sito della stessa Guida suprema.