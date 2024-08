Il cordoglio della comunità | Tutti vicini alla famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Spinetoli è unaattonita, impietrita, gelata da un dolore troppo forte da sopportare, che piange il piccolo Tobi. Piange quella speranza svanita nel nulla, cancellata dal buio di una notte che ha spento per sempre la giovanissima vita del piccolo e ha annullato la speranza di unache cercava un futuro migliore. La tragedia lascia accese tante domande, prima fra tutte: questa disgrazia era evitabile? Si poteva fare qualcosa per evitare tutto questo? Lanella, sembra quella niegeriana a Pagliare, ma questa volta è diventato un tutt’uno,si sono ritrovati a dividere un dolore troppo grande, insopportabile. Ieri la notizia ha fatto il girocittadina suscitando profondofra la gente, che è accorso sul posto dell’incidente per cercare di capire di portare una parola di speranza.