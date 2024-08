Gazebo va a fuoco Distrutte tre moto Lambita una villetta nessun ferito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) L’ipotesi principale va verso un incidente. Tipo un cortocircuito originatosi per cause ignote e capace di innescare il rogo. Di fatto nel primo pomeriggio di ieri treciclette parcheggiate sotto a un pergolato di via Pomposa, a ridosso del centro, sono andate completamente. Alla fine si presentavano come un groviglio di lamiere annerite e brandelli di pneumatici: praticamente irriconoscibili. Le fiamme, che ad un certo punto a causa dell’altezza sono diventate ben visibili pure a una certa distanza, sono state accompagnate da varie esplosioni dovute forse al carburante presente nei serbatoio delleo a bombole di gas sistemate nei paraggi. L’allarme è scattato alle 15.