Gabrielli dopo la revoca | | Motivazioni pretestuose

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Se ne esce rispedendo in comune i motivi per ladelle deleghe, Bruno: l’assessore all’urbanistica esclude sviluppi giudiziari della vicenda, ma fa capire che la sua fuoriuscita dalla giunta non è così semplice da spiegare. "Ho deciso di non fare ricorso al Tar – dichiara – perché se la fiducia del sindaco è venuta meno, ciò è vero anche da parte del sottoscritto. Rimetto alla cittadinanza il giudizio su quanto avvenuto". Il suo, di giudizio, ricade invece su quanto scritto nel decreto sindacale: "Pare che sia stato rilevato un alto tasso di assenze dalla giunta fra il 2023 e il 2024 - aggiunge – Numeri alla mano, nel 2023 ci sono state 83 riunioni di giunta, e io ho partecipato a 59. Poi nel 2024 ce ne sono state 37 e io ho partecipato a 26.