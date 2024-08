Duncan è diventato cittadino italiano | Ora chiamatemi Alfredo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) “Da oggi, con la ‘o’, sonocome voi”. Così il calciatore Alfred, centrocampista ex Fiorentina ora in forza al Venezia, dopo esserufficialmenteha chiuso con questa battuta la cerimonia del giuramento per la cittadinanza e per la firma degli atti, che c’è stata ieri al Comune di Pescia (Pistoia) davanti al sindaco Riccardo Franchi. Pescia è la città doveha sempre mantenuto la residenza da quando arrivò in Italia nel 2009 dopo essere nato ad Accra, in Ghana, il 10 marzo 1993 ed essere stato preso in affidamento, ancora 15enne, da una famiglia del posto. “Ho conosciuto un ragazzo eccezionale – ha detto il sindaco Franchi -, che vuole bene all’Italia, Paese al quale deve davvero tanto.