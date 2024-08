De Vrij buone notizie per Inter-Atalanta! Oggi aggiornamento – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024) Decorre a grandi passi verso, che salvo sorprese sarà la sua prima convocazione stagionale. Sul Corriere dello Sport si danno le sue condizioni in vista di venerdì sera. DI RIENTRO – Se Lautaro Martinez è in forte dubbio per, chi può finire in distinta venerdì alle 20.45 è Stefan de. Fuori per infortunio dall’amichevole di Monza contro l’Al-Ittihad dello scorso 7 agosto, dove nel recupero si era procurato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, sta aumentando i carichi di lavoro e punta la convocazione per la terza giornata di Serie A. Da Appiano Gentile leche arrivano sono confortanti. De, infortunio (quasi alle spalle): OK per? GLI SVILUPPI – Ieri, nella seduta di ripresa dopo la vittoria contro il Lecce, il difensore olandese si è allenato parzialmente in gruppo.