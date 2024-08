Concerto alle due di notte residenti in rivolta | Tutti buttati giù dal letto non c’è pace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Pisa, 27 agosto 2024 – Attaccano a suonare poco prima delle 2 di. C’è chi dà fiatotrombe, chi ai sassofoni, altri battono sul tamburo. Con casse acustiche portatili e microfono professionale annesso. Una banda musicale agli effetti. In città sono arrivati i ‘francesi’, come scrive qualcuno sui social postando la foto del gruppo all’opera. Piazza delle Vettovaglie si trasforma nel palcoscenico di un ‘’ estemporaneo per poche decine di persone che fanno capannello. Sono gli irriducibili che vivono le ultime ore di movida nel cuore dellaa cavallo tra domenica e lunedì. Nelle abitazioni sopra i loggiati e anche nelle strade vicine, a chi è rincasato dferie e si appresta a rientrare al lavoro la mattina seguente diventa subito chiaro che sarà l’ennesimain bianco. Partono le prime segnalazioniforze dell’ordine. "Anch’io ho chiamato.