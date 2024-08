Como cin cin con rimpianti Fabregas rompe il ghiaccio Ma il pari 1-1 va stretto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Pareggio per 1-1, fra Cagliari e, nel posticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A. Il, con i nuovi innesti arrivati in settimana, ha sicuramente giocato con più intensità e qualità rispetto a lunedì scorso, sfiorando la vittoria. Il pareggio, però, è arrivato in rimonta, con il gol di rapina di Cutrone, che ha impattato il gol di Piccoli arrivato dopo un pasticcio difensivo. "Meritavamo di più, specialmente per un secondo tempo di personalità e coraggio - commenta-. Sono contento per la prestazione che abbiamo mostrato in campo, ma dobbiamo ancora migliorare e crescere, imparando tanto da questo campionato". Il tecnico attua alcuni cambiamenti rispetto alla sconfitta contro la Juve, mette Dossena al posto di Goldaniga in difesa e Iovine al suo fianco a destra, mentre Mazzitelli viene inserito al posto di Baselli in mediana.