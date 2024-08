Bimbo morto ad Acquasanta choc in paese per il piccolo Davide Il sindaco | Non dormo da due notti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024)(Ascoli), 27 agosto 2024 – E’ slittata a oggi la ricognizione cadaverica sul corpo delMarcozzi, il bambino di quattro annisabato mattina ad, nella frazione di Ficciano, dopo essere rimasto schiacciato da un pesante contenitore di ferro nel garage del casolare di famiglia. L’esame era previsto per ieri, ma è stato rimandato di 24 ore. Ad occuparsene, all’obitorio dell’ospedale Mazzoni, sarà il medico legale Sabina Canestrari, chiamata ad appurare le cause del decesso. Solo dopo la ricognizione cadaverica, la salma, attualmente sotto sequestro, potrà essere riconsegnata ai familiari diper le esequie. Per il giorno dei funerali, ancora da fissare, ma molto probabilmente non prima di giovedì, ilSante Stangoni ha proclamato il lutto cittadino.