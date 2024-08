Aggressioni ai medici Asl | ecco cosa abbiamo fatto per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Pisa, 27 agosto 2024 – In merito alla questione delladegli operatori e della prevenzione delle, l’Azienda USL Toscana nord ovest fa il punto della situazione sulle azioni che sta portando avanti nei vari territori dell’Azienda, in particolare tramite il Gruppo aziendale per la prevenzione delleal personale sanitario, coordinato da Massimo Ughi. Prima di tutto l’Asl, già con deliberazione della Direzione aziendale numero 1078 del 14 dicembre 2023, ha recepito la delibera regionale 1183 del 16 ottobre 2023, che prevedeva anche un importante finanziamento, approvando un articolato progetto di potenziamento di dispositivi infrastrutturali e di misure di comunicazione e formazione all’interno dell’Azienda sanitaria per la prevenzione dellee azioni di tutela del personale aggredito.