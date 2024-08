Abbracciamo la Unahotels Oggi Open Day per i tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Inizia ad entrare nel vivo la stagione dellaal Circolo Equitazione di Reggio si svolgerà il consuetoDay che toglierà ufficialmente il velo alla stagione 2024/2025. Per la prima volta ibiancorossi incontreranno infatti squadra, staff e dirigenza al gran completo. L’appuntamento è alle 19,30, quando le porte del Cere si apriranno per tutti e laaccoglierà gli appassionati per foto e autografi. Martedì 3 settembre invece la Pallacanestro Reggiana celebrerà il suo 50° compleanno in un’emozionante serata nel cuore del centro storico, in piazza Prampolini.