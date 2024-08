Un’impresa a cinque stelle Spettacolo De Luca nel GP in Olanda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Strepitoso successo di Lorenzo Deieri nel GP "" (h.1,60 m) del Longines Global Champions Tour di Walkenswaard, Paesi Bassi. Il fuoriclasse azzurro ha compiuto l’impresa in sella a Denver de Talma, oramai suo cavallo di punta, realizzando due formidabili netti e stabilendo nel secondo giro il tempo migliore rispetto all’unico altro concorrente – su 12 in barrage di 34 partenti – capace di chiudere la gara senza penalità, ossia l’asso olandese Harrie Smolders su Monaco. Oltre al binomio orange, Desi è lasciato alle spalle il "numero uno" della Fei computer list mondiale, lo svedese Henrik von Eckermann su Glamour Girl, 3° classificato, e la "padrona di casa" nonché moglie del "patron" del Global Tour, Jan Tops, l’amazzone australiana Edwina Tops Alexander in sella a Fellow Castlefield, al 4° posto.