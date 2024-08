Torna in pubblico per la terza volta dopo la diagnosi di cancro per la messa di Balmoral

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 26 agosto 2024) Kate Middleton fa una sorprendente apparizione pubblica in Scozia Durante la vacanza in Scozia con la famiglia reale, Kate Middleton ha fatto un’apparizione pubblica inaspettata partecipando alladomenicale a. La principessa del Galles è stata avvistata in macchina insieme al marito, il principe William, con il loro figlio maggiore, il principe George, sul sedile posteriore. Unirsi alla famiglia reale per il culto Kate e la sua famiglia sono stati visti arrivare alla chiesa di Crathie, dove si sono uniti a re Carlo, alla regina Camilla e ad altri membri della famiglia reale britannica. Tra i presenti c’erano il principe Edoardo e sua moglie, Sophie, duchessa di Edimburgo, che si sono anche recati alla funzione in auto.