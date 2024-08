Temptation Island la famiglia si allarga | la fidanzata più discussa è diventata mamma

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il volto noto dopoha dato la bella e inaspettata notizia, èdi un bellissimo bambino. Il programma è sempre più seguito e l’ultima edizione è stato un vero tripudio in termini di ascolti. Apprezzamenti senza precedenti da parte del pubblico con picchi di share così elevati da costringere la Rai a cambiare programmazione. L’ex(cityrumors.it)Questo ha spinto Mediaset a fare il bis, con un doppio appuntamento che torna a settembre con nuovi concorrenti e nuove storie. Intanto c’è ancora grande attenzione per coloro che hanno già partecipato e soprattutto per l’evolversi delle loro vite.