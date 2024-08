Sicurezza pubblica e baby gang Napoletano interroga Sindaco e Assessore

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 26 agosto 2024) Caserta. Il consigliere al Comune di Caserta, Pasqualedi Fratelli d’Italia ha inviato acompetentezio0ne consiliare avente oggetto “Preoccupazioni per laa seguito della proliferazione distraniere e stato dell’equipaggiamento della Polizia Locale”. Nella nota si legge “Il sottoscritto desidera sottoporre all’attenzione del Signore dell’competente le seguenti preoccupazioni in merito allanel nostro comune, alla luce degli episodi di violenza verificatisi di recente, in particolare l’incidente avvenuto presso la stazione di Caserta lo scorso 24 agosto.