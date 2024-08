Si è sbloccato anche lui Juventus | il gol che fa godere Thiago Motta | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sta nascendo una Juve da sogno. I bianconeri, grazie alla campagna acquisti stellare orchestrata da Cristiano Giuntoli, sono diventati a tutti gli effetti la principalòe rivale dell'inter per la conquista dello scudetto. La Vecchia Signora può infatti contare su importanti innesti come Nico Gonzales e Francisco Conceicao. E deve ancora attendere l'approdo a Torino di Teun Koopmeiners. Mapuò affidarsia campioni affermati come il numero Nove serbo Dusan Vlahovic. L'ex centravanti della Fiorentina non ha marchiato il suo debutto in campionato con una rete. Complice tanta sfortuna, visti i due pali e il gol annullato collezionati in casa contro il Como. Ma ha dovuto attendere soltanto un turno. Vlahovic infatti non si è lasciato scappare una deliziosa palla nell'area piccola del Verona.