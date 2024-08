Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Come nei tempi bui dell’U,oggi in Russia le critiche al regime sanguinario si diffondono sotto forma di. Una delle più urticanti per la cricca di mafiosi che ha preso il potere a Mosca e tiranneggia i popoli colonizzati nelle varie “repubbliche” della federazione russa, sbeffeggia Putin inna. L’autocrate del KGB, dopo 15 giorni di continue umiliazioni subite al fronte per l’invasione dell’oblast di Kursk evoca il fantasma di Stalin in una seduta spiritica. Baffone chiede al suo erede morale cosa lo turbi e Putin lo implora di aiutarlo perché istanno per conquistare Kursk, ma l’esercito di Mosca è incapace di reagire. Lo spettro di Stalin (dal profondo dell’Inferno) risponde: “Ma è facile!! Devi prendere esempio da me!!!! Manda a combattere le migliori truppe ucraine e chiedi agli Stati Uniti di mandare armi, munizioni, camion e rifornimenti”.