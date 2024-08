Segue il navigatore e resta bloccata tra le strade sterrate di campagna intervengono i carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 agosto 2024) I navigatori sono gioia e delizia della tecnologia moderna. Sicuramente si tratta di preziosi alleati che ci aiutano a raggiungere mete sconosciute indicandoci lepiù veloci e meno trafficate. La tecnologia però non è perfetta e talvolta i navigatori si trasformano in trappole “perfette” che portano in luoghi impervi e pericolosi. Per informazioni chiedere ad un automobilista di Taranto, che doveva raggiungere Lamezia Terme e che invece si è ritrovato tra un fitta boscaglia a 1.000 metri di altezza. Alla fine ha dovuto chiamare i vigili del fuoco per essere soccorso e una vicenda molto simile è capitata ad una giovane automobilista 23enne, che si è affidata alper raggiungere la sua destinazione e che invece si è persa tra le campagne di Misterbianco, in provincia di Catania.