Sampdoria è record per la campagna abbonamenti | il dato ufficiale

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ladellasi è chiusa a quota 19.344 tessere per la stagione 2024/25. Lo comunica il presidente Matteo Manfredi in una nota sui propri canali ufficiali. “Sono davvero orgoglioso nell’annunciare che abbiamo raggiunto il traguardo di 19.344sottoscritti per la stagione 2024/25. Unimportantissimo che conferma la nostra netta leadership nel campionato cadetto in termini di sostegno e passione da parte dei nostri meravigliosi tifosi. Si tratta di unassoluto per laa livello di Serie B – prosegue Manfredi – e rappresenta il quinto miglior risultato degli ultimi 25 anni di storia blucerchiata. È questa l’ennesima ulteriore testimonianza dell’amore e della fedeltà dei nostri supporter, di fronte alla quale una volta di più dobbiamo prendere coscienza di essere ‘in difetto’.