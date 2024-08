Pieve la carica di Balsemin | Gruppo di qualità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il quinto posto della passata stagione, il ritorno di Andrea, la voglia e la determinazione di una squadra che punta sempre più in alto,di Cento sogna con la sua squadra di rugby che, per il secondo anno consecutivo, sarà impegnata nel campionato di serie B. Piccola realtà, ma che ama visceralmente la sua squadra,di Cento vuol continuare a stupire. Una città, una società, una squadra unite che puntano sempre più in alto. "Non voglio sbilanciarmi, ma ci sono buone sensazioni – sottolinea il presidente Adriano–. Ci troviamo ad affrontare un girone, quello emiliano-lombardo, sicuramente bello tosto, ma abbiamo tutto per far bene, con grande entusiasmo e ladi unche sta crescendo".