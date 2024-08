Pecci | Thuram giocatore incredibile Taremi ottima alternativa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Eraldoè intervenuto alla Domenica Sportiva su Rai 2 parlando dell’attacco dell’Inter. Marcus, Mehdie non solo nel suo discorso. ATTACCO – Marcusha iniziato il campionato con una doppietta, Mehdiha iniziato invece con un assist per Matteo Darmian contro il Lecce. Il 2-0 casalingo dà fiducia per le prossime settimane, Eraldoparla così dell’Inter: «è diventato unimportante, la coppia con Lautaro Martinez è la più forte.si propone come variante ed. La solidità dell’Inter è impeccabile, è la più forte. L’iraniano fa i movimenti giusti, ma c’è in genere la voglia di parlarne bene.