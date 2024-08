Montalto di Castro consulta Ato | il sindaco fa chiarezza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 agosto 2024)di, 26 agosto 2024 – “Ho partecipato all’incontro delladell’Ato per un confronto costruttivo e propositivo sulle importanti tematiche idriche che riguardano il nostro territorio. Mi spiace leggere sui vari comunicati online che il dibattito sia solo stato uno scambio di accuse tra sindaci e Talete, che i problemi derivino solo dalle infrastrutture che i Comuni hanno consegnato alla società e che i Sindaci attaccherebbero la società solo per non perdere consensi”. Lo dichiara ilEmanuela Socciarelli riguardo al tema acqua che sta interessando anche il territorio didi. “La realtà è un’altra – tuona ilSocciarelli -. A questo gioco non ci sto. La gestione del servizio idrico del Comune didiè passata a Talete un anno fa.