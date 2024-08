Mike Flanagan nel DCU? Il regista horror vorrebbe assolutamente lavorare con James Gunn

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 26 agosto 2024), notodi film e serie tv, ha espresso un forte desiderio di entrare a far parte del DC Universe di. Durante il FanEXPO Canada, il creatore di Hill House ha dichiarato di ammiraresia a livello personale che professionale, e di aspirare a collaborare con lui nel nuovo Universo DC. “Sono sempre stato un grande fan dicome persona e, e questo è un universo di cui mi piacerebbefar parte”, ha dettodurante il panel. Nonostante l’interesse per l’Universo DC,è attualmente impegnato in un progetto di remake de “L’esorcista“.