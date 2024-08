Maelle Martens con il fidanzato | mamma Antonella Clerici pubblica l’inedita foto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 agosto 2024)hato di recente unainedita di sua figliacon ilStefano. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa,aveva parlato della sua malattia: operata per una cisti ovarica, si è scoperto che questa era in realtà un tumore e perciò l’amata conduttrice ha dovuto subire l’asportazione delle ovaie.ha dichiarato che sua figliasi è fidanzata e ha postato di recente unadei due innamorati (Instagram @anto; ansa) – cityrumors.itOra per fortuna sta bene e si è goduta l’estate, in compagnia del suo compagno Vittorio Garrone, di sua figliae del suo. Infatti, la piccola, che ormai è una adolescente, si è fidanzata con un ragazzo di nome Stefano, che laha già avuto modo di conoscere.