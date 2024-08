LIVE Berrettini-Ramos Vinolas US Open 2024 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Prima esterna vincente del. 1-1 Game. Decolla il dritto di, che torna alla battuta. 40-0e dritto a segno per lo spagnolo. 30-0 Prima vincente dell’iberico. 15-0 Scappa via la risposta di rovescio di Matteo. 1-0 Game. Con unvincente il romano tiene la battuta. 40-15 Arriva anche il primo doppio fallo del. 40-0 E sono già due gli ACE. 30-0 Primo ACE di Matteo. 15-0 Sicon il rovescio incrociato vincente del romano. PRIMO SET 18:35ha vinto il sorteggio ed ha scelto di servire. Pochi istanti all’inizio del match. 18:32 Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno uno tra l’americano Taylor Fritz e l’argentino Ugo Carabelli.